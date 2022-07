Le premier championnat national de robotique, qualificatif aux olympiades

mondiales 2022 prévues novembre prochain en Allemagne, s’est ouvert mardi

à Bordj Bou Arreridj.

Il s'agit ainsi de la première compétition scientifique qui se tient jusqu’au 29 juillet au centre des loisirs scientifiques "Ali Benhala" mettant en lice 250 concurrents de 8 à 19 ans issus de 16 wilayas, a indiqué Tarek Djebala, membre du comité organisateur.

Ouvert par le wali Mohamed Benmalek en présence de l’ambassadeur du Mexique à Alger Gabriel Rosenzweig en visite à la zone industrielle de cette wilaya à vocation "électronique", ce championnat désignera l’équipe devant représenter l’Algérie aux prochaines olympiades mondiales de robotique, a ajouté M. Djebala.

L’objectif du championnat est de diffuser la culture de l’intelligence artificielle, selon M. Djebala qui a précisé que les participants rivaliseront dans trois épreuves "vitesse de montage et ingénierie", "puissance et endurance du robot" et " vitesse du robot et commande sur table".

La manifestation est organisée par l’Académie des génies de Bordj BouArreridj et "le Système des Géants de la robotique" sous l’égide du wali de Bordj Bou Arreridj et avec le concours de la direction de la Jeunesse et des sports et l’Office des établissements de jeunes (Odej). Les olympiades mondiales de robotiques est un concours international organisé pour la première fois en 2004 à Singapour. Elles mettent annuellement en lice plus de 28. 000 équipes représentant 75 pays.