Le services de l’unité de Skikda de l’Algérienne des eaux (ADE) ont renvoyé au cours des six premiers mois de 2022 devant la justice 112 dossiers de redevances impayées des consommations d’eau et de branchements illicites, a-t-on appris mardi auprès de cette unité.

Pas moins de 355 cas de vols d’eau ont été enregistrés au cours de cette même période dont 44 cas ont été renvoyés devant la justice et 12 régularisés à l’amiable, a précisé à l’APS le chargé de communication de cette unité, Samih Kiâsse.

Le phénomène des branchements illicites augmentent en été notamment par les agriculteurs en quête d’eau d’irrigation notamment le long du couloir du barrage Kenitra via les communes d’Oum Toub, Tamalous et Ain Kechra, le couloir du barrage Zeit El Anba jusqu’à la commune d’Ain Cherchar, a précisé la même source.

Ce phénomène affecte la distribution d’eau dans ces localités, a-t-il noté assurant que l’unité œuvre à augmenter le nombre des agents de la police de l’eau pour combattre ces branchements sauvages.

Soixante huit (68) dossiers de redevances impayées des consommations d’eau ont été également renvoyés devant la justice au cours du premier semestre de l’année en cours, a-t-il ajouté en précisant que l’unité de Skikda a lancé dernièrement une vaste opération de recouvrement des redevances estimées à plus de 3 milliards DA dus par des clients ordinaires ainsi que diverses administrations et entreprises.

Deux (2) milliards DA de ces redevances impayés sont dus par les clients ordinaires, a précisé M. Kiâsse.

Une feuille de route pour le recouvrement de ces redevances a été adoptée avec la mobilisation de 20 équipes, selon la même source, soulignant que le non-paiement de ces dus en dépit des campagnes de sensibilisation notamment durant les deux dernières années de la pandémie de la Covid-19 a nui au bon fonctionnement des services de l’unité de l’ADE.

Ce montant des impayés est de nature à améliorer considérablement la qualité des services assurés par l’ADE et de favoriser le lancement de nouveaux investissements dont la rénovation de certains réseaux et équipements et la résolution du problème des fuites, a-t-il encore noté.