La Direction de distribution d'électricité et de gaz de Blida, Sonelgaz-Distribution, a effectué des travaux d'entretien sur un réseau électrique de plus de 170.

000 km et sur 255 transformateurs dans le cadre de la vaste opération de maintenance qu'elle a entreprise en prévision de la saison estivale qui connaît une augmentation significative du taux de consommation de l'énergie électrique, a-t-on appris mardi auprès de la même direction.

Afin d'assurer la qualité et la poursuite du service en matière d'approvisionnement en électricité, une vaste opération d'entretien a été programmée, laquelle a permis, jusqu'en juillet dernier, d'effectuer des travaux d'entretien sur quelque 170.

538 km de câbles électriques et sur 255 transformateurs, précise la direction de Blida, assurant que les quatre services techniques situés dans le territoire de wilaya ont été mobilisées pour mener à bien cette opération.

L'opération consiste à intervenir au niveau des insuffisances constatées dans les installations et le réseau électriques, le but étant de répondre aux exigences de la saison estivale et renforcer le réseau électrique dans les zones où sont enregistrées des perturbations dans l'approvisionnement en énergie électrique, note la même source.

Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre du plan d'urgence spécial saison estivale, s'ajoute à la réalisation de 17 transformateurs d'ailleurs mis en service avant le début de la période estivale, ou encore l'installation de câbles électriques de basses et moyenne tension sur un longueur de 28 km pour une enveloppe financière de plus de 421 millions Da.