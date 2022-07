La Gendarmerie nationale a lancé, dernièrement dans la wilaya d’Oran, une vaste campagne pour lutte contre l’exploitation illégale des plages et veiller à la sécurité des estivants, a indiqué le groupement territorial de ce corps dans un communiqué.

Le groupement territorial de la Gendarmerie nationale à Oran a pris récemment un nombre de mesures à l'effet de veiller à la sécurité, à la tranquillité mais aussi à la quiétude des estivants au niveau des plages des communes côtières de la wilaya durant la saison estivale, axées notamment sur le suivi de la gratuité des plages.

Une descente des gendarmes lundi sur la plage "Les Andalouses" dans la commune d'El Ançor s'est ainsi soldée par la saisie des dizaines de chaises, de tables et des parasols utilisés pour location de façon illégale par les propriétaires.

La plage "Les Andalouses" dans la commune d'El Ançor a enregistré la semaine dernière, selon le communiqué, une autre descente laquelle s'est soldée par la saisie de plus de 100 équipements dont des chaises, des tables et des parasols. Les éléments de la Gendarmerie nationale relevant des brigades territoriales des communes côtières de la wilaya d'Oran contrôlent périodiquement, depuis le début de la saison estivale, les permis de location et les documents légaux des personnes proposant des services et prestations au niveau des plages et veillent sur le respect de ces mesures notamment le droit des citoyens à la gratuité des plages.

Pour leur part, les services communaux d'Ain Turck ont initié, en coopération avec les éléments de la sûreté de daïra, une vaste campagne de lutte contre l'exploitation illégale des plages depuis le début de la saison estivale, à travers plusieurs plages, dont "Les Dunes", "Saint Rock" et "Trouville", selon la cellule d’information et de communication de l’APC d’Ain Turck.