L'ambassadeur de la République de Guinée en Algérie, M. Alhassane Barry, a affirmé lundi avoir sollicité le soutien du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour une transition "réussie et apaisée" dans ce pays.

"J'ai sollicité le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour qu'il apporte son soutien à une transition réussie et apaisée en République de Guinée", a déclaré l'ambassadeur à l'issue de l'audience que lui a accordée le Président de la République.

Qualifiant la diplomatie algérienne d'"efficace et très influente", l'ambassadeur de Guinée a expliqué avoir sollicité le soutien du Président Tebboune en tant qu'architecte de cette diplomatie.

L'ambassadeur guinéen qui a rendu au Président Tebboune une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie, a indiqué que sa rencontre avec le chef de l'Etat a été l'occasion de "faire le point sur les relations d'amitié et de coopération" unissant les deux pays, soulignant que l'accent a été mis particulièrement sur "la coopération bilatérale et la promotion de la diplomatie économique".

L'audience a permis, en outre, d'examiner "les partenariats entre la société guinéenne de pétrole et la société algérienne Sonatrach et entre le secteur privé des deux pays", a-t-il souligné, ajoutant que le Président Tebboune, "a donné des orientations pour que les efforts visant à redynamiser cette relation d'amitié et de coopération soient renforcés".

La rencontre a permis également d'évoquer la coopération dans le secteur éducatif, notamment "les bourses qu'offre l'Etat algérien aux étudiants guinéens", a-t-il mentionné.

L'ambassadeur de la République de Guinée a tenu, enfin, à remercier les autorités algériennes pour "l'aide et l'assistance" dont il a bénéficié dans l'accomplissement de sa mission en Algérie.