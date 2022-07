Les participants au 1er colloque national sur le chahid Abbas Laghrour (1926/1957), tenu lundi à l’université de Khenchela sous le thème "La vie d’un héros, parcours d’un révolutionnaire", ont affirmé que ce chahid avait "l'étoffe d’un leader hors-pair".

L’inspecteur général au ministère des Moudjahidine et Ayants-droits, Omar Bensaâdallah, a affirmé lors de l’ouverture de cette rencontre tenue dans le cadre de la commémoration du 60ème anniversaire de l’indépendance, en présence du wali Youcef Mahiout, que le chahid avait fait montre dans la nuit du 1er novembre 1954 d'un courage inouï et d’un talent de stratège en dirigeant le groupe de moudjahidine qui avait mené les opérations les plus réussies.

Le chahid, a-t-il ajouté, est l’un des artisans de l’une des plus grandes révolutions de l’histoire contemporaine et l’un des chefs déclencheurs de la Révolution libératrice dans la région des Aurès sous le commandement du chahid Mustapha Benboulaïd.

Le même intervenant a indiqué que le ministère des Moudjahidine encourage l’organisation de ce type de rencontres dans le cadre de sa mission de pré servation de la mémoire collective nationale et l’accompagnement des initiatives de promotion de la culture historique.

Il a également relevé que l’un des objectifs de ce colloque est "d’encourager les chercheurs et les historiens à contribuer à l’écriture de l’histoire nationale, conformément à une méthodologie d’investigation scientifique et établir le contact entre les générations de la révolution et de l’indépendance pour diffuser la culture historique, renforcer l’esprit d’appartenance à la patrie et préserver la nation".

De son côté, le Pr. Chaieb Kedadra de l’université de Guelma a abordé dans sa communication le rôle de planification du chahid Abbas Laghrour durant la Révolution libératrice et son succès dans l’accomplissement des objectifs qu’il a tracés lors de la réunion ayant précédé le déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954 et tenue au lieudit Chaabet El Ghoula à Khenchela.

Les travaux de la rencontre se sont poursuivis par la présentation de conférences sur la vie, le parcours militant et le rôle stratégique de chef assumé par le chahid au cours des batailles menées durant les premières années de la Révolution libératrice.

La rencontre a été clôturée par la lecture de recommandations préconisant l’organisation d’un colloque international sur le parcours du chahid et la réalisation d’un documentaire historique sur la vie du chahid.

Le chahid Abbas Laghrour (1926/1957) a été l’un des artisans du déclenchement de la Révolution libératrice dans la région des Aurès sous la direction du chahid Mustapha Benboulaïd.

Il avait mené plusieurs batailles contre l’armée coloniale dont celle de "El Djorf El Kobra", "Tafassour" et "Kimel".