Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine Hammadi a mis l’accent lundi, au cours de sa visite de travail à Jijel, sur "l’importance de l’amélioration des prestations assurées par les infrastructures touristiques du pays afin d’encourager le tourisme domestique".

Lors de sa visite à l’un des hôtels de Ziama Mansouria, le ministre a relevé "l’importance d’offrir des prestations devant répondre aux demandes des touristes et les attirer davantage vers le tourisme domestique", assurant que la sécurité, la qualité des services et le degré de satisfaction des besoins des touristes "sont les plus importants facteurs d’attrait touristique et de développement du secteur".

Soulignant les potentialités du pays dans le domaine touristique, M. Hammadi a affirmé l’engagement de son département ministériel à accompagner les acteurs du secteur touristique en vue de gagner la confiance du touriste et attirer le plus grand nombre de touristes, insistant sur le droit d’accès gratuit du citoyen aux diverses plages.

Durant sa visite à l’exposition nationale de l’artisanat dans la commune de Sidi Abdelaziz, tenue dans le cadre de la saison estivale 2022, le ministre a écouté les préoccupations exprimées par les artisans exposants, et a insisté sur l’impérative prise en charge de ces préoccupations notamment celles relatives à la préservation de certains métiers menacés d’extinction.

M. Hammadi a assuré que des efforts ont été déployés pour protéger et promouvoir les divers métiers artisanaux par l’accompagnement à l’accès aux multiples formules de soutien accordé par l’Etat, afin d’en élargir l’activité et générer davantage d’emplois.

Le ministre poursuivra sa visite de deux jours dans la wilaya de Jijel par l’inspection de projets touristiques et en suivant un exposé sur les plans d’aménagement des zones d’extension touristique, avant de se rendre vers le front de mer Beau marché.