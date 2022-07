Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a pris part aux travaux de la 9e réunion du Conseil des ministres de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), qui se tiendront lundi et mardi à Accra (Ghana), a indiqué lundi un communiqué du ministère.

La réunion sera consacrée à "l'examen et l'adoption des recommandations et des résolutions issues de la 11e réunion du comité des hauts fonctionnaires chargés du commerce de la ZLECAF, tenue durant la période allant du 20 au 23 juillet, ayant trait au commerce des marchandises et des services, à l'investissement et aux droits de la propriété intellectuelle".

Il sera procédé également à l'examen "des rapports de la commission des litiges et la commission des directeurs généraux des douanes, outre la promulgation des résolutions nécessaires pertinentes", ajoute-t-on de même source.

Le Conseil ministériel donnera, en outre, "les directives politiques nécessaires aux négociateurs pour la finalisation des questions en suspens, notamment le lancement des échanges commerciaux dans le cadre de cette zone", a conclu le communiqué.