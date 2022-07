Le secrétaire général (SG) de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Salim Labatcha a insisté, lundi à Alger, sur l'importance pour tous les acteurs de contribuer à la promotion du dialogue social, en procédant à un diagnostic de la situation et en formulant des propositions pour redynamiser le monde du travail.

Intervenant à l'ouverture des travaux de l'atelier national tripartite dans le cadre du Programme pour la promotion du dialogue social du sud de la Méditerranée (SOLID 2), M. Labatcha a souligné la nécessité d'élaborer une charte "favorisant un dialogue inclusif entre toutes les parties concernées, aussi bien en Algérie que dans les pays de la région, applicable dans le monde du travail".

Une charte que devront élaborer des experts et des membres de la société civile à travers "l'échange d'idées et de vues, mais également en cristallisant des propositions qui servent les intérêts de la Nation, des travailleurs et des entreprises économiques", a-t-il soutenu.

Il est, tout de même, nécessaire pour tous les acteurs, parmi les employeurs, le gouvernement, les syndicats, la société civile et les experts, de contribuer à unifier les visions et à promouvoir le dialogue social, a expliqué M. Labatcha.

Après avoir rappelé les réunions auxquelles l'Algérie a participé dans le cadre du programme "SOLID 2", le SG de l'UGTA a affirmé que ce dialogue, qui se limitait autrefois à la tripartite gouvernement- patronat-syndicats, "est élargi à tous les acteurs parmi les experts et les représentants de la société civile, devenue désormais une partie importante dans cette équation".

M. Labatcha a mis l'accent, en outre, sur l'impératif "pour toutes les parties d'adhérer à l'effort d'édification de l'Algérie nouvelle et de contribuer à la réalisation du développement durable", en sus "d'une large participation de tous les acteurs concernés en vue de renforcer le dialogue social".

De son côté, le SG du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Akli Berkati, a évoqué "l'expérience pionnière" de l'Algérie en matière d'appui au dialogue social, qui est, a-t-il dit, "un modèle au niveau arabe, notamment dans le domaine de la recherche de solutions aux problèmes posés dans le monde du travail au cours des dernières années".

L'organisation de cet atelier est une "opportunité pour réaliser les objectifs futurs du monde du travail, qui fait face à des défis en raison de la pandémie du covid-19, outre l'apparition de plusieurs conflits régionaux", a-t-il estimé.

Pour sa part, le directeur exécutif du programme "Solid 2", Mustapha Tlili, a passé en revue le parcours historique et les objectifs pour lesquels la Confédération syndicale internationale (CSI) a été créée en 1949, qui regroupe actuellement plus de 300 centrales et branches syndicales dans divers pays du monde, soulignant que le CSI "œuvre actuellement à réaliser les objectifs de développement durable (OMD) fixés dans le programme onusien pour 2030 avec la participation de tous les acteurs".