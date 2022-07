Le directeur général du logement auprès du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Mordjani a fait état, lundi à Alger, de la distribution d'un total de 680.000 logements, toutes formules confondues, entre 2020 et le premier semestre de 2022.

Invité du Forum du quotidien "Echaâb", M.Mordjani a rappelé que le programme restant des projets d'habitat dans toutes ses formules au niveau national porte sur 820.000 logements.

Au premier semestre de 2022, 160.000 logements, toutes formules confondues, ont été distribué à l'occasion de la fête de l'Indépendance, dont 77.000 logements publics locatifs (LPL), 37.000 logements AADL, 13.000 logements ruraux, 19.000 lotissements sociaux, 6.000 logements promotionnels aidés (LPA) et 3.000 logements promotionnels publics (LPP), a fait savoir le même responsable.

Le directeur général de l'urbanisme et de l'architecture au ministère de l'Habitat, Hakim Bey a affirmé, pour sa part, que l'Etat a affecté une enveloppe de 450 milliards de DA depuis 2010 pour l'aménagement des sites d'habitat et les différentes infrastructures et voiries.

Quant à l'étude des pôles urbains, notamment dans le domaine de l'urbanisme, l'aménagement et l'attribution d'un terrain aux différentes infrastructures au cours des six derniers mois, 1.500 sites concernant 41.000 logements ont été étudiés pour préserver le schéma urbain, a-t-il souligné.

Il a indiqué que des instructions avaient été données aux directeurs locaux pour inciter les entrepreneurs à respecter les plans approuvés.

Pour faciliter la tâche aux intervenants dans ce domaine, les actes d'urbanisme et les permis de construire ont été numérisés, a-t-il souligné, précisant que cette numérisation visaient essentiellement à faire respecter les délais d'étude des dossiers de permis de construire et d'actes d'urbanisme.

De son côté, le directeur général adjoint de l'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement (AADL), Abdelhamid Borouma, a fait état de l'inscription à ce jour de 575.000 logements de type location-vente, dont 369.087 unités achevées, 190.913 en cours de réalisation et 15.000 unités du programme 2021 qui seront bientôt lancées.

Les travaux sont à plus de 60% d'avancement au niveau de 67.773 logements sur les 190.913 unités en cours de réalisation, a-t-il précisé, expliquant que les logements seront affectés aux souscripteurs lorsque le taux d'avancement des travaux aura dépassé 70%.

Concernant les prévisions de livraison de logements, le responsable a affirmé que 130.000 unités seront livrées en 2022.