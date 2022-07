Le ministre des Transports, Abdallah Moundji a donné, lundi, des instructions sur la nécessité de déterminer les mesures à même d'éradiquer le phénomène du déraillement des trains et de l'ensablement des voies ferrées, ainsi que les exigences qui en sont indispensables, indiqué un communiqué du ministère.

Ces instructions ont été données lors d'une réunion de travail présidée par le ministre des Transports, tenue en présence des cadres de l'administration centrale et des cadres gestionnaires de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF).

La réunion a été consacrée à "l'examen du phénomène de déraillements répétitifs des trains, en raison de la dégradation de certaines lignes et l'ensablement des voies ferrées dans certaines régions du pays et à l'examen du plan de relance de cette société".

"Le ministre a demandé au Directeur général et aux cadres gestionnaires de présenter un exposé sur le phénomène des déraillements et sur le phénomène de l'ensablement des voies ferrées, déterminer leurs dimensions et l'étendue de leur gravité, les mesures prises ou programmées en vue d'éradiquer ces phénomènes, avec détermination des besoins qui en sont indispensables".

Par ailleurs et concernant le plan de restructuration de l'entreprise et après présentation par la DG de la SNTF d'un exposé sur ce sujet, le ministre a donné des instructions quant à "la nécessité d'associer le partenaire social dans la conception proposée, tout en procédant à la révision de la copie présentée", indique le communiqué.

A cet effet, l'accent a été mis sur la nécessité de "donner une image claire de la situation actuelle à la SNTF et de présenter un plan de développement de la société, à même d'assurer son autonomie financière dans le cadre des délais fixés, en préservant les postes d'emploi et tout en réhabilitant les ressources humaines selon un plan d'action, avec détermination d'une durée d'un mois au maximum pour la réalisation de ce travail".