Les créances de la Direction de distribution d'électricité et de gaz de Gué de Constantine (Alger) détenues auprès de ses clients n'ayant pas réglé leurs factures dépassent 4,44 Mds de DA fin juin, a annoncé, lundi, la Direction dans un communiqué.

Ces redevances sont réparties entre les abonnés ordinaires (2,75 Mds de DA), le secteur économique (près de 0,42 Mds de DA) et le secteur public (plus de 1,27 Mds de DA), a précisé la Direction locale relevant de la Société algérienne d'électricité et de gaz "Sonelgaz-Distribution".

Le cumul de ces dettes détenues auprès des clients depuis l'année dernière "pèse lourdement sur la société et l'empêche de concrétiser ses projets de développement notamment le développement des réseaux d'électricité et de gaz".

La Direction appelle ses abonnés à s'acquitter de leurs dettes dans les plus brefs délais en se rapprochant de ses sept agences commerciales, des bureaux de poste ou à travers le e-paiement.