Les bus de l'Etablissement public de transport urbain et suburbain d'Alger (Etusa) ont repris mardi leur service de manière régulière, après deux jours de perturbations, a indiqué l'Etusa dans un communiqué.

"L'Etusa informe son aimable clientèle de la reprise de l'activité du transport urbain, de manière régulière et selon le programme habituel, le mardi 26 juillet 2022, et cela après les perturbations enregistrées ces deux derniers jours, le 24 et 25 juillet 2022", est-il indiqué dans le communiqué.

Cette reprise fut après l'accord conclu entre la direction générale de l'Etusa et les représentants du bureau syndical de l'établissement, selon la même source.