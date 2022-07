La direction de la pêche et de l'aquaculture de la wilaya de Mostaganem a procédé, dernièrement, à une opération de pêche préventive au niveau du barrage de Oued Kramis dans la commune de Achaacha, a -t-on appris lundi de ses services.

Cette opération de trois jours (entre le 18 et le 20 juillet) a été réalisée en collaboration avec la direction des ressources en eau, de l'unité d'exploitation du barrage de Oued Kramis de l'Agence nationale des barrages et des transferts (ANBT) et d'un investisseur spécialisé dans la pêche continentale, a fait savoir la même source.

Cette procédure vise à examiner cette installation aquatique qui a fait face au problème de la sécheresse l'an dernier en raison de la faible pluviométrie, et connaître les différents types de poissons qui vivent dans ce milieu d'eau douce et leurs tailles, a-t-on souligné. Le taux de remplissage du barrage de Oued Kramis a atteint 48% après avoir enregistré près de 20 millions de mètres cubes bénéficiant d'un hiver exceptionnel cette année, tandis que la quantité de poissons (carpe) pêchées et destinées à la consommation s'élève à 3 quintaux. Une opération similaire avait été menée l'année passée par les mêmes services et avait permis de pécher une quantité de poissons d'eau douce estimée à 6,6 tonnes, la plupart destinée à la consommation, a rappelé la même source. La wilaya de Mostaganem dispose de quatre ouvrages de pêche continentale, à savoir trois barrages (Oued Kramis, Karada et Oued Chlef) et une retenue collinaire (Oued Hassan) exploités depuis 2017 dans cette activité économique.

La production totale dans ces ouvrages a atteint 38 tonnes de poissons de carpe argentée et de bouret, a-t-on indiqué.