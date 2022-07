Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine Hammadi, a affirmé lundi à Jijel, que la concrétisation de trois plans d’aménagement des zones d’expansion touristique (ZET) adoptés dernièrement, "consolidera le parc d’hébergement de la wilaya avec près de 4.500 nouveaux lits".

Dans une déclaration à la presse, sur la plage Kotama de la ville de Jijel, dans le cadre de sa visite de deux jours dans cette wilaya, le ministre a indiqué qu’après l’élaboration des trois plans d’aménagement des ZET "Casino" et "Ras El Afia" dans la commune de Jijel et "Tassoust" dans la commune Emir Abdelkader, cette wilaya sera renforcée, après la concrétisation de 34 équipements programmés au titre de ces plans, avec environ 4.500 nouveaux lits et verra la création de près de 8.000 emplois directs et indirects.

M. Hammadi a souligné que l’aménagement des ZET de cette wilaya qui renferme tous les atouts touristiques avec un littoral de près de 120 km, lui conférera "une valeur touristique et économique", affirmant que le plan d’aménagement de la ZET "Adouane Ali" sera adopté dans les prochains jours en attendant ceux de 19 autres zones expansion touristiques.

Le ministre a également invité les "véritables'' investisseurs à être la hauteur en concrétisant des projets qui feront de cette wilaya une "zone touristique par excellence".

Sur la plage Kotama, le ministre a inspecté le passage consacré aux personnes aux besoins spécifiques le qualifiant d'"expérience qui mérite d’être généralisée", affirmant que "cette catégorie fait partie intégrante de la société et à qui on doit garantir le droit d’accéder en toute aisance aux plages".

Concernant l’accès des estivants aux résidences universitaires, le ministre a assuré que c’est une "mesure non-lucrative qui vise les jeunes des villes intérieurs et du Sud en contrepartie de frais symboliques soutenus".

M. Hammadi a souhaité également que la formule du logement chez l’habitant, assez répandue comme c’est le cas à Jijel, "s’organise" de sorte à garantir les droits du propriétaire et des familles locataires.

Après la remise des plans d’aménagement des ZET adoptés au wali, Abdelkader Kelkel, à l’institut d’hôtellerie et de tourisme "chahida Meriem Bouatoura", le ministre a inspecté des projets en chantier et s’est enquis au siège de la Chambre de l’artisanat et des métiers de l’opération de paiement électronique des produits de l'artisanat.