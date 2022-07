Le 1er Centre d’instruction "chahid Bouhali Terghini" de la première division

blindée "chahid Abderrahmane Debache" de Barika (wilaya de Batna) a organisé, lundi, des portes ouvertes à l’intention des médias et des citoyens.

Cette manifestation, initiée par le commandement des forces terrestres en coordination avec le commandement de la 5ème région militaire, entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme de communication 2021/2022 adopté par le commandement supérieur de l’armée nationale populaire (ANP), a affirmé à l’occasion le commandant de la première division blindée, le général-major Salmane Kouider.

Ces activités, a-t-il ajouté, s’inscrivent dans le cadre de la politique de communication adopté par le commandement supérieur de l’ANP depuis plusieurs années pour consolider la relation armée-nation, en rapprochant l’institution militaire du citoyen en lui présentant les missions et les activités de ses diverses unités et structures.

L’occasion a permis au public présent de découvrir le 1er Centre d’instruction de la première division blindée, ses missions, son organisation, les formations offertes aux jeunes algériens et les conditions d’intégration des rangs de l’ANP via cette structure de formation militaire. Les cadres du Centre ont fourni des explications aux visiteurs sur les moyens pédagogiques modernes de cette structure pour préparer des militaires aptes à exécuter leurs tâches avec compétence.

Le programme de la manifestation portes ouvertes qui a débuté par la projection d’un documentaire sur le Centre a également porté sur la visite des structures pédagogique, ses moyens modernes de formation et les deux ateliers d’armes légères et lourdes, en plus de la présentation d’exhibition d’art martiaux du style kuk sool. Le 1er Centre d’instruction de la première division blindée de Barika assure une formation théorique et pratique intégrée aux diverses catégories de stagiaires en vue de renforcer les diverses unités des forces terrestres en ressources humaines qualifiées dans l’arme blindée. Le Centre d’instruction des diverses armes de la première division blindée a été créé en 1988 et son appellation a été modifiée par la suite pour devenir 1er Centre d’instruction de la première division blindée, selon la même source.