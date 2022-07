Les joueurs de l’USM Alger ont entamé la deuxième partie de leur deuxième stage à Alger avant le départ vers la Turquie au début d mois d’Août prochain.La première parte du stage d’Alger s’est terminée le samedi. Les joueurs ont eu une journée de repos dimanche avant a reprise lundi dernier de la seconde partie de leur stage de préparation au stade Omar Hamadi de Bologhine (Alger).

D’ailleurs, le staff technique de l’USM Alger, composé du coach principal Jamil Benouahi, son adjoint, Sofiane Benhelifa, le préparateur physique Kamel Boudjenane et l’entraineur des gardiens de but, Lounès Gaouaoui, s’est déclaré satisfait de cette première partie du premier stage du groupe, au moment où l’administration du club est en train de préparer le prochain stage de l’équipe prévu en Turquie le 1er Août pour un stage de deux semaines.

Dans le programme préparer pour la Turquie, l’équipe devrait disputer quatre (4) matchs amicaux avec des clubs dont les noms n’ont pas également été divulgué.

Après cette première partie de préparation consacrée au volet physique, la seconde partie prévue en Turquie sera spécifique pour le violet technicotactique.

Le staff technique a fait un travail remarquable sur le plan moral dans la mesure où on constate une belle ambiance au sein du groupe surtout que les « anciens » ont bien aidé les jeunes recrues et les jeunes promus, favorisant ainsi un bel état d’esprit.

Ce qui est de bon augure pour une très bonne deuxième partie de préparation avant la dernière prévue en Turquie dès le début du mois prochain.

Le staff technique et les joueurs ont ainsi travaillé durant la première partie sous l’ambiance et un état d’esprit collectif et surtout complémentaire.

Les jeunes recrus et promus se sont bien familiarisés avec le groupe dont les « anciens » ont bien favorisé cette ambiance bon enfant et surtout cet état d’esprit familial. Le staff encourage régulièrement les joueurs où un jeune joueur du nom de Bouali. En dépit de sa petite taille, le joueur s’est parfaitement distingué lors des maths d’applications au point om les observateurs et spécialistes estiment qu’il a un avenir radieux dans le football.

D’autre part et sur le plan de l’effectif, le Conseil d’Administration du club doit impérativement trancher au sujet des joueurs libérés par le staff et qui refusent justement de partir puisque leurs contrats sont toujours en cours, à savor ceux de Mohamed Lamine Zemmamouche, Abdelkrim Zouari et Brahim Bekakchi. Ces joueurs refusent de résilier leurs contrats à l’amiable et exigent, par contre, une indemnité jusqu’à la fin de leurs contrats respectifs.

Devant cette impasse, la direction du club a donc décidé de s’en remettre au Conseil d’Administration pour trancher dans ces affaires. Par ailleurs, il y a lieu de noter que le Ghanéen, Kwame Opoku avait bien demander ses responsables de l’USMA afin de quitter e club.

Aux dernières nouvelles, son agent veut une négociation à l’amiable alors que les responsables des Rouge et Noir ont conditionné leur bon de sortie par des négociations directes entre eux et son nouveau club saoudien dont le nom n’a pas été révélé. Et si ce départ va se concrétiser, les responsables de l’USMA pourront alors bénéficier d’une licence étrangère pour recruter un joueur africain et on évoque le joueur Libyen, meneur de jeu, Zakria Al-Hariche.

Enfin, à noter que l’ancien joueur de l’ES Sétif, Djahnit, a finalement trouvé une entente avec ses responsables Sétifiens et il n’attend donc que la décision de la Commission des litiges pour recevoir ces documents afin d’intégrer l’USM Alger.