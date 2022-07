La Colombie s'est qualifiée pour le Mondial de football féminin 2023 et les Jeux olympiques de Paris 2024 en battant l'Argentine 1 à 0 en demi-finale de la Copa América, dans la ville colombienne de Bucaramanga.

Un but de Linda Caicedo à la 63e minute a donné la victoire aux Colombiennes, malgré un match dominé dans un premier temps par la sélection albiceleste.La Colombie affrontera en finale de la Copa América le vainqueur du match Brésil-Paraguay mardi.

Ce tournoi octroie trois places directes au Mondial 2023, qui se jouera en Australie et en Nouvelle-Zélande, et deux aux Jeux olympiques de Paris. La troisième place pour le Mondial sera disputée entre l'Argentine et les perdantes du match Brésil-Paraguay.