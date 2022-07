Le rôle important des artistes algériens dans la préservation de la mémoire nationale de l'Algérie indépendante a été mis en avant lors de la cérémonie d'ouverture, lundi, de la 13e édition du Festival culturel local du théâtre professionnel de Guelma qui se tient parallèlement à la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale.

Lors de cette cérémonie organisée exceptionnellement cette année à la grande salle du siège de la wilaya, l'apport de la troupe artistique du Front de libération nationale (FLN) a été particulièrement salué.

Un film documentaire a été projeté renfermant les témoignages d'artistes et de critiques du 4e art sur les circonstances de création de cette troupe en 1958 à Tunis, et son rôle dans la représentation de l'Algérie sur les plans culturel et artistique dans les festivals et les rendez-vous artistiques internationaux. Un hommage a également été rendu à plusieurs artistes disparus de la première génération qui avait fait la gloire du théâtre national de l'Algérie indé pendante, à l'image de Djamel Bensaber et Mohamed Benaïssa.

Des distinctions ont été remises à des artistes en guise de reconnaissance de leur contribution à la préservation de l'identité nationale de l'Algérie indépendante, comme Ahmed Kadri plus connu sous le nom de "Krikèche, Fatiha Soltane et Moufida Addas (Hadda el guelmia).

Dans une allocution prononcée à cette occasion, en sa qualité de représentant de la ministre de la Culture et des Arts, le directeur du Théâtre national algérien (TNA) Mohamed Yahiaoui, a estimé que la distinction de ces figures artistiques intervient en guise de respect et de considération pour leur grand rôle dans la défense des valeurs nationales et la diffusion de la culture de paix, d'amour, de tolérance et d'optimisme.

Concernant les aspects organisationnels de l'édition, le commissaire du Festival, Abdelhalim Rahmouni, a déclaré à l'APS que la compétition officielle, qui débutera mardi et s'étalera jusqu'au 29 juillet, se tiendra au niveau de la Maison de jeunes Mohamedi Youcef. Elle verra l'entrée en compétition de 6 troupes artistiques de coopératives et d'associations théâtrales des wilayas de Boumerdes, Skikda, Médéa, Tizi Ouzou, Alger et Laghouat.

La troupe théâtrale "Mouthalath Al Hayat (Triangle de la vie)" relevant de l'Unité nationale d'instructio n et d'intervention de Dar el Beida de la Direction générale de la Protection civile (DGPC) a présenté une pièce théâtrale intitulée "Allées des héros", mise en scène par Mohamed Belkisria, abordant les conditions vécues par la famille algérienne durant la révolution de libération et sa lutte contre le colonialisme et le traitement inhumain du colonisateur français.