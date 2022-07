Le ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a affirmé dimanche à Alger, que "tous les moyens humains et matériels ont été assurés, en vue de mener à bien les inscriptions universitaires des nouveaux bacheliers de la session juin 2022".

Dans une déclaration à la presse, en marge de l'organisation d'une cérémonie de distinction des étudiants lauréats du championnat mondial de "Huawei ICT Compétition", le ministre a souligné que "tous les moyens humains et matériels sont assurés pour la réussite de l'inscription des nouveaux étudiants ".

Relevant que l'actuelle étape concernait la préinscription qui permet aux étudiants de classer leurs six vœux et, une fois la préinscription est confirmée, l'examen des vœux interviendra selon les critères de l'orientation, le ministre a affirmé que le ministère est "disposé à recevoir les étudiants et à assurer les prestations universitaires adéquates, dont l'hébergement".

Concernant la cérémonie de distinction, M. Benziane estime que cette dernière visait à "encourager l'innovation, l'excellence, la création et l'esprit d'initiative, valoriser les efforts de recherche et créer l'esprit de compétitivité entre les chercheurs et les étudiants dans les différents établissements universitaires et de la recherche et entre les établissements".

La cérémonie a été marquée par la distinction de l'équipe algérienne "Cloud" qui a remporté le "Grand prix" et de l'équipe "Network" (réseau) qui a remporté le "Premier prix" lors de leur participation au concours "Huawei ICT Competition 2021-2022", organisé en Chine avec la participation de 120.000 étudiants de 85 pays.

L'étudiante Karbadji Lina, lauréate du prix "Women in Tech", a été honorée à cette occasion.

Les majors de promotion de quatre établissements universitaires et des responsables d'établissements universitaires ont également été distingués et encouragés à s'ouvrir davantage à l'environnement socio-économique.

Les professeurs qui se sont illustrés par leurs articles scientifiques, ceux ayant été promus lors de la 47e session de la commission universitaire nationale de promotion des maîtres de conférences de classe "A" au grade de professeur de l'enseignement supérieur et des étudiants ayant participé à l'élaboration du bilan annuel 2021/2022 du secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont également été honorés.

En début de cérémonie, le ministre a inauguré une fresque murale réalisée par des étudiants au niveau de la Faculté des sciences de l'information et de la communication (Université d'Alger 3), à l'occasion du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale.