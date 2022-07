La 1ère session du Comité de liaison de la dorsale transaharienne à fibre optique (CLDT), s'est tenue dimanche à Alger, en présence de ministres africains en charge des technologies de l'information et de la communication des pays signataires du statut de ce comité.

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, M. Karim Bibi Triki, présidait cette session à laquelle ont pris part notamment les ministres chargés des TIC, en l'occurrence celui du Tchad, M. Idriss Saleh Bachar, de la Mauritanie, M. Cheikh El Kebir Ould Moulay Taher, du Niger, M. Hassen Baraze Moussa, du Nigeria, M. Isa Ali Ibrahim Pantami, et d'un représentant du ministre malien des TIC.

Ont également pris part à cette session des représentants de grandes institutions continentales, ainsi que d'institutions financières internationales.

Cette session a pour objectif de coordonner et de se concerter entre les pays membres afin d'accélérer la réalisation de ce "mega-projet" lancé dans le cadre du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) de l'Union africaine (UA) et qu i vise l'intégration africaine et le développement de l'économie numérique de la région dont la liaison part d'Alger jusqu'à Abuja en passant par Zinder bifurquant à l'Ouest vers Bamako et Nouakchott et à l'Est vers N'jamena.

Le projet de la dorsale transsaharienne en fibre optique, dont le comité de liaison a été installé en 2017 à Alger et qui s'inscrit dans le cadre du NEPAD, vise à connecter les concentrations de populations sur son trajet par voies routières aux autres régions du pays et, au-delà.

La 1ère session de ce comité se tient en marge de 6ème session de la conférence des plénipotentiaires de l'Union africaine des Télécommunications (UAT).