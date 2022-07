Le Comité d'audit du Conseil de l'Organisation mondiale des douanes (OMD) a validé la qualité de membre de l'Algérie, représentée par les Douanes algériennes, et à laquelle a été confiée la vice-présidence de ce Comité, indique dimanche un communiqué de la Direction Générale des douanes.

"En vertu de la décision N 362 de Bruxelles (Belgique) du 1er juillet 2022, issue des travaux des 139/140e sessions du Conseil de l'OMD, tenues en juin dernier à Bruxelles, le Comité d'audit du Conseil qui compte 12 membres, a validé la qualité de membre de l'Algérie, représentée par les Douanes algériennes, et à laquelle a été confiée, à l'unanimité, la vice-présidence de ce Comité, et ce, jusqu'à la fin des 141/142e sessions du Conseil, prévues en juin 2023", précise la même source.

La Direction Générale des Douanes a qualifié cet événement "d'acquis important pour l'Algérie, et de consécration effective des grandes avancées réalisées par les Douanes algériennes à l'échelle mondiale", en renforçant leur position au sein de l'OMD, et en démontrant leurs capacités et leur expérience sur le terrain à la lumière des changements que connaît le climat économique", note le communiqué.

Un climat économique qui requiert l'exploitation de l'ensemble des mécanismes en vue de permettre à l'institution douanière d'être à la hauteur des défis auxquels elle est confrontée, en concrétisation de la démarche des hautes autorités du pays, visant à préserver l'économie nationale, à promouvoir le produit local et l'investissement productif et à développer davantage les exportations hors hydrocarbures, a conclu le communiqué.