Le Directeur général (DG) de la Radio algérienne, Mohamed Baghali a procédé, dimanche à Alger, à l'installation du jury national du concours de la chanson patriotique de jeunesse, organisé sous le slogan "La jeunesse algérienne chante l'Algérie" et sous le haut patronage du président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre de la célébration du soixantenaire de l'indépendance, indique la Radio algérienne sur son site.

"Organisé en partenariat avec les ministères des Moudjahidine et des Ayants-droit, de la Culture et des Arts et de la Jeunesse et des Sports ainsi que du Haut-commissariat à l'Amazighité (HCA), avec la contribution de l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins (ONDA) et de l'Agence nationale d'édition et de publicité (ANEP), ce concours a connu la participation de plus de 1000 concurrents représentant toutes les wilayas du pays", a précisé le DG de la Radio nationale dans une allocution prononcée à l'occasion. "Les participations en langue amazighe ont dépassé les attentes", a-t-il dit.

M. Ba ghali a affirmé que "la Radio algérienne demeurera un espace ouvert sur la création et les créateurs", remerciant de nouveau "tous les partenaires qui accompagnent ce concours précieux et d'envergure visant à enrichir le registre des chansons patriotiques avec des chansons qui répondent aux goût et centres d'intérêt des jeunes d'aujourd'hui".

Selon le DG de la Radio algérienne, "le jury national du concours de la chanson patriotique de jeunesse, composé de MM. Abdelkader Bouazzara, Kouider Bouziane, Slimane Djouadi, Mohamed Rouane, Boudjemâa Aziri, Fayçal Métaoui, Rachid Ketama, El Hanafi Méliani et Abdelkader Bendameche, détient toutes les prérogatives pour choisir son président et élaborer son règlement intérieur, étant souverain dans la prise de ses décisions, avec l'appui de la Radio algérienne qui lui assurera toutes les conditions de travail".

Pour rappel, ce concours tend à encourager et à inciter les jeunes à la création dans la production de chansons en arabe et Tamazight, étant les deux langues nationales.