Le secteur d l’enseignement et de la formation professionnelles de la wilaya d’Oran a consacré 14.200 nouveaux postes pour la session de septembre prochain, a-t-on appris de son directeur local.

Ces offres sont composées de 8.551 postes de formation sanctionnée d’un diplôme, 5.430 autres de formation qualifiante et 219 postes pour l’enseignement professionnel, a souligné Nouredine Aïmer, en marge d’une campagne d’information organisée au niveau des plages de la wilaya.

Le nombre d’offres de formation pour la rentrée de septembre prochain a été revu à la hausse avec plus de 14.200 postes en raison de l’afflux des candidats relevé lors des sessions précédentes qui dépassait les prévisions d’offres de la wilaya. Dans ce cadre, le même responsable a indiqué que la décision d’augmenter le nombre de postes a été prise eu égard aux nouvelles données dont la présence de nouvelles entreprises et la création de nouveaux postes. Le secteur de l’enseignement et de la formation professionnels d’Oran assure en cette session de septembre prochain 135 spécialités dans 17 filières professionnelles selon le même responsable qui a mis l’accent sur l’offre de 8 nouvelles spécialités pour cette rentrée.

Le secteur compte à Oran 32 établissements de formation d’une capacité d’accueil globale de 9.250 places pédagogiques et 100 établissements privés, forts de 7.689 places. S'agissant de cette campagne de sensibilisation, lancée le 17 juillet courant et devant prendre fin ce dimanche au niveau des différentes plages de la wilaya, le responsable du secteur a souligné qu’elle a suscité un vif intérêt des jeunes estivants venus de la wilaya ou des autres régions pour s’informer des offres de la wilaya d’Oran.

Le même responsable a mis l’accent sur la participation des dispositifs d’accompagnement et de soutien à la création de micro-entreprises, à l’instar de la pépinière des entreprises, l’ANGEM et l’ANADE, ce qui a permis aux jeunes d’avoir un aperçu sur les possibilités d’accès au monde de l’entreprenariat à travers le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels.