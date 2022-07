La wilaya de Biskra est parvenue à réaliser une production "suffisante" en matière d’énergie électrique, a affirmé le Président-directeur général du Groupe Sonelgaz, Mourad Adjal, dimanche soir à Biskra.

"La wilaya de Biskra produit 1.100 mégavolts ampère (MVA), dont 56% seulement sont exploités", a souligné le même responsable au cours d’une séance de travail tenue au siège de la wilaya en compagnie du wali, Abdallah Abi Nouar, et en présence de cadres du Groupe Sonelgaz et de partenaires du domaine, dans le cadre de la série de rencontres organisées par Sonelgaz à travers le pays, pour aborder les efforts déployés par l’Etat et les investissements réalisés par ce Groupe.

Dans ce cadre, le même responsable a précisé que la production réalisée en matière d’électricité par cette wilaya est "suffisante pour encourager les investisseurs et permet de mettre en place un climat favorable pour la concrétisation de leurs projets", faisant part d’opérations de renforcement portant sur la réalisation de 4 stations de transport de l’électricité d’une capacité de 320 mégavolts ampère, en plus d’un transf ormateur mobile devant être réalisé dans 3 mois dans la commune Oumache.

Le PDG de Sonelgaz a également indiqué qu’au cours de ses visites dans 25 wilayas du pays avant celle de Biskra, des solutions ont été trouvées à toutes les préoccupations relatives à l’énergie dans les zones industrielles, précisant que des instructions ont été donnés aux responsables du secteur à Biskra en vue d’optimiser les capacités des transformateurs électriques pour l’alimentation des zones agricoles et mettre fin à la souffrance des agriculteurs causée par le faible approvisionnement en énergie, afin d’encourager l’investissement dans le domaine agricole.

M. Adjal a rappelé, en outre, l’amélioration importante en matière d’alimentation en énergie qui a induit une réduction des coupures de courant, précisant que les projets réalisés ont permis l’augmentation du taux de couverture en énergie électrique.

Dans la wilaya de Biskra, le taux de raccordement à l’électricité a atteint les 95%, tandis que pour le gaz naturel, il est de l’ordre de 73%, a souligné M. Adjal.

Le PDG du Groupe Sonelgaz a écouté plusieurs préoccupations soulevées par les responsables des collectivités locales, notamment celles en rapport avec la réalisation de nouveaux projets pour le raccordement des exploitations agricoles et les cités aux réseaux d’électricité et de gaz, et le retard enregistré dans la réalisation de certains projets.