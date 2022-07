Les lauréats de l’examen du baccalauréat et ceux du brevet d’enseignement moyen (BEM) à Ain Defla, ayant obtenu une moyenne de plus 17/20 pour l'année 2022, ont été honorés, dimanche par la wilaya.

Ont assisté à la cérémonie qui s’est déroulée en fin de la journée dimanche à la villa d’hôtes au niveau du siège de la wilaya, les autorités locales à leur tête le wali, Embarek El Bar, les lauréats et leurs familles. Au total, il y a 72 meilleurs lauréats du baccalauréat et du BEM, dont Fadoua Traka, première place dans la wilaya et troisième du classement national avec une moyenne de 19,23 au baccalauréat, Seddouki Feriel et Kadi Khadidja, respectivement 2e et 3e place de classement à l’échelle de la wilaya.

Les lauréats ont reçu leurs récompenses, constituées de chèques d’une valeur financière allant de 70.000 DA à 200.000 DA. Les établissements scolaires qui ont réalisé cette année de bons résultats ont été également honorés à cette l’occasion. Par ailleurs, la wilaya d’Ain Defla a obtenu cette année un taux de réussite de 67,96% à l’examen du baccalauréat, lui permettant un meilleur classement national et un taux de réussite de 64,05 % à l’examen de brevet d’enseignement moyen (BEM).