Un riche programme culturel d'animation des soirées d'Eté 2022 a été élaboré

au profit des familles par la direction de la Culture et des Arts de la wilaya

d'El-Meghaïer, a-t-on appris lundi des responsables du secteur.

Des soirées artistiques seront animées par des artistes de la région au niveau des places publiques des communes de la wilaya et au complexe sportif du chef lieu de wilaya, a déclaré à l'APS le directeur du secteur, Djanihi Abdelkader.

Des associations culturelles, groupes folkloriques, hommes de théâtres et poètes de la région prendront part aux évènements, a-t-il ajouté.

Tous les moyens nécessaires ont été mobilisés pour assurer le succès de ce programme et permettre aux familles de passer d'agréables soirées. Des citoyens, qui ont apprécié ces soirées artistiques, ont appelé à l'organisation davantage d'activités artistiques similaires. Dans le même sillage, le secteur de la culture et des arts prévoit deux tournées artistiques dans les wilayas de Skikda et Boumerdès, auxquelles des artisans et artistes de la région prendront part, et ce pour faire découvrir le patrimoine culturel dont recèle la wilaya d'El-Meghaïer , a-t-il ajouté.

Il entend également, en coordination avec la direction de l'Action sociale et de la Solidarité, organiser un camp d'Eté culturel dans la wilaya d'Alger au profit d'enfants nécessiteux, selon la même source.