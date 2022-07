Les responsables du MC Alger ont bien mis les bouchées doubles afin d’assurer une très bonne préparation d’intersaison dans la perspective de réaliser l’objectif assigné aux joueurs et au staff technique à savoir arracher le titre de champion d’Algérie.

Ainsi, les joueurs et e staff technique dirigé par le nouveau coach le Bosnien Frank Hadziegic a déjà assuré deux mini-stages à Alger avant de se retrouver aujourd’hui en Tunisie pour le début d’un troisième stage.

Avant le lancement de ce stage, le nouveau coach de l’équipe, Frank Hadzibegic, a discuté avec les joueurs en leur précisant sa stratégie de travail et ses plans avant de passer à la vérification du niveau des joueurs formant l’effectif de ce club algérois.

Lors de sa prise de fonction, le coach Bosniaque a averti les joueurs qu’il ne badine pas avec la discipline et que le moindre écart pourrait couter très cher à ces auteurs.

Hadzibegic a ainsi déclaré aux joueurs que « Je suis venu travailler pour réaliser des performances et des consécrations ».

Il ajoute que « J’attends de vous de la concentration maximum au travail et de vous surpasser pour être prêt et surtout à la hauteur des attentes d’ici au début de la compétition ». Le coach Hadzibegic a d’ailleurs tenu à informer les joueurs que « J’ai visionné plusieurs matchs de la saison dernière et j’ai actuellement, une bonne idée précise sur chacun de vous ». Et au nouveau coach des joueurs d’avertir ses joueurs en ces termes : « Avec oi, celui qui dépasse la ligne rouge, le payera cash… ».

Côté effectif, le coach sa libéré les joueurs Esso, Rebiai et Morsli, mais par contre se basse sur les jeunes catégories puisqu’il a convoqué sept joueurs pour ce stage. Il s’agit des joueurs Bouzekri, Belkheir, Serguine, Rahmani, Haid, et Yacoubi, et Boukarma.

D’autre part et concernant les rumeurs disant que le

Et dans ce contexte de recrutement, que le président veut engager le joueur Deghmoum pour la somme de 6 milliards, le premier responsable du MCA infirme ces assertions et indique que la valeur du joueur n’est que de 4 milliards.

De plus le président Redjem a demandé à tout le monde de soutenir l’équipe dans toutes les catégories, indiquant qu’il s’opposerait à toute tentative de déstabilisation de l’équipe durant cette période de préparation d’importance capitale pour la réalisation de l’objectif du club. Aujourd’hui, les joueurs sont en stage à Ain Draham, pour une dizaine de jours au cours duquel le coach du Mouloudia a demandé de disputer au moins trois matchs amicaux.

Aux dernières nouvelles, on évoque deux matchs de préparation en Tunisie et un troisième lors du retour en Algérie.

D’autre part, les joueurs sont bien préparés sur le plan physique puisque le préparateur physique Cheikh Bouziane s’est ben occupé de cet aspect avant le déplacement en Tunisie.

Reste donc à assurer le plus de matchs amicaux pour els joueurs afin que le coach ne se familiarise plus avec eux et surtout connaitre leurs capacités individuelles et collective afin de savoir comment les utiliser au cours de la saison.

Lors du retour de l’équipe à Alger, après les dix jours de préparation, le volet technico tactique, sera au programme des joueurs pour être au top pour le début de la saison 2022-2023.