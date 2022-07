Wentian, le premier module laboratoire de la station spatiale chinoise, s'est amarré avec succès à la combinaison du module central Tianhe, selon l'Agence des vols spatiaux habités de Chine (China Manned Space Agency, CMSA). Le module Wentian, lancé dimanche après-midi, s'est amarré au port avant du Tianhe lundi à 03h13 (heure de Pékin), après qu'il est entré en orbite prévue et a achevé le réglage de l'état. L'ensemble du processus a pris environ 13 heures, d'après la CMSA.

C'est la première fois que deux vaisseaux spatiaux chinois de niveau 20 tonnes ont mené le rendez-vous et l'amarrage en orbite, et également la première fois que le rendez-vous et l'amarrage spatiaux ont été effectués lors du séjour en orbite des astronautes dans la station spatiale, a indiqué la CMSA.

Plus tard, les astronautes de Shenzhou-14 entreront dans le module Wentian comme prévu, a ajouté la CMSA.