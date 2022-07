Le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, est attendu au Mali à partir de ce dimanche, pour notamment évaluer la prolongation du mandat de la mission onusienne avec les autorités de la transition, ont rapporté des médias locaux.

Au cours de son déplacement, prévu depuis un certain temps et qui s'étalera jusqu'au 28 juillet, il s’entretiendra avec les autorités de transition maliennes et les parties prenantes pour discuter du renouvellement du mandat et de l’examen stratégique à venir de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), demandés par le Conseil de sécurité. Il s’entretiendra également avec la société civile, des femmes et des leaders communautaires, selon le porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU, Farhan Haq.

Cette visite intervient au moment où le gouvernement de transition malien a invité le porte-parole de la MINUSMA, Olivier Salgado, à quitter le territoire malien, suite à sa série de "publications tendancieuses et inacceptables" portant atteinte au partenariat du Mali avec la mission et d'autres pays.