L'unité de l’Algérienne des eaux (ADE) d’Ain Defla a mobilisé de grands moyens pour assurer une bonne qualité de l'eau et prévenir les maladies à transmission hydrique, a indiqué dimanche un communiqué de cette unité.

L'ADE a mobilisé, durant le premier semestre 2022, ses moyens matériels et humains, et pris des mesures techniques et préventive au niveau de toutes ses structures de base concernant la production, la distribution et le stockage de l’eau, a précisé le communiqué. Il s'agit de cinq (5) stations de traitement, 76 forages, trois (3) sources, cinq (5) puits et 180 réservoirs, est-il souligné.

Dans cette démarche, 43.615 tests de chlore et 4.139 analyses bactériologiques et physicochimiques ont été effectués par l’ADE à Ain Defla durant les premiers six mois de l’année pour préserver la santé publique, a ajouté le communiqué.

Outre l’ensemble des structures au niveau des communes gérées par les services l’ADE, l’opération a touché également les particuliers et les entreprises relevant du secteur public et privé, ajoute la même source.

Par ailleurs, des portes ouvertes seront organisées au profit des médias, la société civile, les services d’hygiène communaux, le secteur de la santé et les associations de la protection des consommateurs, pour découvrir le fonctionnement du laboratoire central, et les stations de traitement d’eau, lesquels seront sensibilisés sur la prévention contre les MTH, a-t-on souligné.