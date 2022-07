Une trentaine d’artisans prennent part à une exposition d’artisanat, ouverte dimanche à la bibliothèque communale "Bakhti Benaouda" au centre-ville d’Oran, mettant en exergue les créativités d’artisans notamment en joaillerie de pierres d’agate, en vogue en cette saison estivale à Oran et très prisée par les touristes.

Organisée par l’association culturelle "Wahie El Mouthakafine" et l’APC d’Oran, cette manifestation étale des gammes variées de bijoux ornés de pierres d’agate par des artisanes, qui ont saisi cette opportunité pour faire la promotion de ces produits artisanaux faisant partie d’accessoires de beauté et de mode traditionnelle, voire même moderne.

Cette exposition d'accessoires a suscité un engouement remarquables de la part des visiteurs notamment des femmes de différents niveaux d'instruction et même des enfants qui ont afflué vers cette bibliothèque (ex Cathédrale), un monument historique de la ville d’Oran. La première journée de cette exposition a enregistré une affluence sur ces bijoux façonnés en bracelets, colliers et bagues ornés de pierres d’agate de couleurs vives et pour tous les goût s, semblables à des pierres précieuses.

Cette joaillerie, qui entre dans le cadre des activités d’artisanat artistique, constitue une source de subsistance pour de nombreuses femmes d’Oran qui s’ingénient à faire de jolis modèles de ces bijoux faisant partie d’accoutrements. Ces bijoux, très prisés ces dernières années, se vendent généralement au niveau de magasins de garnitures et de cosmétiques eu égard à leur prix raisonnable par rapport aux bijoux en argent, a indiqué une exposante.

Des férus de ce genre de bijoux croient que ces perles apportent de l’énergie positive au corps et procurent une quiétude, surtout s’agissant de pierres aux couleurs noire, rouge et verte, les plus demandées, a-t-on souligné. Des stands sont réservés dans cette foire de cinq jours à d’aux autres produits d’artisanat, à l’instar des habit et des gâteaux traditionnels, de garnitures de décor, de cosmétiques, de couvertures et autres produits manuels.