Une enveloppe financière de 400 millions DA, puisée du budget de la wilaya de Tébessa au titre de l’exercice 2022, est consacrée pour contribuer à résoudre la crise en matière d’alimentation en eau potable que vivent différentes communes, a révélé dimanche le président de l’Assemblée populaire de wilaya (APW), Hamza Touat.

Dans une déclaration à la presse, M. Touat a précisé que cette "importante enveloppe financière vise à contribuer, ne serait-ce qu’un peu, à trouver des solutions d’urgence" au problème de déficit en eau que connaît la wilaya depuis le début de la saison estivale.

Il a ajouté qu’il sera procédé à l’acquisition de citernes mobiles devant sillonner les quartiers et les cités de plusieurs communes, dont le chef-lieu de wilaya, Cheria, Bir Mokadem, El Ogla et Bir El Ater pour alimenter les habitants en eau potable.

Il s’agit, selon M. Touat, d’une solution d’urgence devant permettre l’allègement de cette crise surtout en cette période estivale, marquée par des températures caniculaires.

Imputant le déficit en eau potable à l’épuisement de la nappe phréatique et la baisse du niveau des puits, conjugués à une faible pluviométrie et à la sécheresse que connaît la wilaya de Tébessa depuis des années, M. Touat a indiqué que les citernes mobiles constituent "une solution provisoire et urgente" pour atténuer la souffrance des citoyens surtout durant l’été.

Il a précisé que des efforts sont en cours, en collaboration avec la Direction des Ressources en eau, l’Algérienne des eaux, les assemblées populaires communales, les services de la wilaya et le ministère de tutelle, en vue de trouver des solutions radicales à ce problème, appelant les citoyens à consommer l’eau de manière rationnelle.

Selon le P/APW, plus de 800.000 habitants de la wilaya de Tébessa sont alimentés à partir des eaux souterraines, précisant que la wilaya compte plus de 90 puits profonds gérés par l’unité de l’Algérienne des eaux, en plus des eaux du barrage Ouldjet Mellegue (commune de Ouenza) alimentant six (6) communes du nord et celles du barrage Safsaf El Ouesri.