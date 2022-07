Quelque 11,9 hectares de récoltes agricoles ont été ravagés par des incendies enregistrés depuis le début du mois de juin dernier dans la wilaya de Mascara, a-t-on appris, dimanche, de la direction locale de la protection civile.

Durant la période allant du début de juin à la fin de la semaine écoulée, 23 feux ont été enregistrés endommageant plus de 7,4 has de blé tendre et d’orge, 4,5 has de blé dur outre 1.357 bottes de foin, indique-t-on de même source, précisant que les communes de Ghriss, Tighennif, El Ghomri et Sidi Kada restent les plus touchées par ces incendies. L’intervention des agents de la protection civile a permis de sauver plus de 200 has des récoltes de blé et de l’orge, notamment au niveau des zones d’Ouled Othmane, dans la commune de Ghriss, de Bouteffaha à El Ghomri, d’Ouled Khamssa à Tighennif , ajoute-t-on.

La direction de la protection civile a relevé une hausse sensible des surfaces agricoles détruites par les feux par rapport à la même période de l’année dernière, qui a enregistré 12 incendies ayant ravagé 1 ha des récoltes de blé et d’orge et plus de 1.100 bottes de foin. Ces incendies ont pour origine le non-respect par les cultivateurs des dispositions de prévention des incendies lors de l’opération de moissons-battages et l’absence de ceintures autour des champs endommagés pour éviter la propagation des flammes.

La direction de wilaya de ce corps a mobilisé des moyens humains et matériels importants au titre du plan de wilaya d’intervention de la lutte contre les feux de forêts et des récoltes agricoles (1er juin au 31 octobre), dont plus de 900 cadres et agents d’intervention, 60 engins entre camions à citerne, véhicules tout terrain à citerne et autres.