Le bureau local de l’association nationale Kafel El Yatim de Constantine a programmé, au titre de la présente saison estivale, quatre (4) sessions de vacances au bord des plages de Jijel au profit de 400 enfants orphelins, a indiqué lundi son président, Kamel Bousalem.

L’initiative est inscrite dans le cadre d’un plan d’action de solidarité "Spécial été", établi par les membres de cette association et ayant pour objectif de venir en aide à cette frange sociale défavorisée, a indiqué à l’APS le même responsable.

Ce programme de sorties en mer, entamé la semaine dernière, concerne quatre (4) groupes composés de 100 enfants chacun, a-t-il fait savoir.

M.Bousalem a souligné que tous les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés pour la prise en charge de ces enfants en matière de transport, d’hébergement et de restauration tout au long de cette période de détente et de loisirs qui se poursuivra durant le mois d’août prochain.

A cette occasion, quatre (4) camps d’été, d’une semaine pour chaque groupe, ont été programmés dont deux (2) au niveau de la plage d’El Kennar, alors que deux (2) autres seront organisés à El Aouana, a-t-il précisé, relevant qu'il s’agit de deux lieux qui conjuguent forêt et mer, permettant ainsi aux enfants d'en tirer pleinement profit durant leur séjour.

Ces enfants, y compris ceux des zones d’ombre, sont encadrés par des équipes d’animateurs bénévoles relevant de l’association à caractère social et caritatif Kafel El Yatim, créée en 2013, a indiqué le même responsable.

Des d’activités culturelles et sportives ont été prévues à l’intention de cette catégorie d’enfants, outre des sorties vers les sites touristiques de la wilaya, dans le cadre d’un riche programme élaboré pour cette période estivale.