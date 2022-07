Toujours absent, Cristiano Ronaldo n'a pas encore entamé sa préparation avec Manchester United. L'attaquant portugais aimerait quitter les Red Devils. Mais faute d'offre concrète, ses dirigeants lui auraient proposé un deal étonnant. Cristiano Ronaldo pourrait partir en prêt. Vingt jours après la date initialement prévue pour sa reprise, le manager Erik ten Hag «ne sait toujours pas où est Cristiano (Ronaldo)» . Une situation qui commence à agacer Manchester United. L'équipe vient de disputer son quatrième match amical et l'attaquant de 37 ans, officiellement dispensé pour raisons personnelles, n'a pas communiqué sur son retour. A supposer qu'il ait prévu de revenir…

Un prêt envisagé pour Ronaldo

Rien n'est moins sûr étant donné que Ronaldo n'a plus la tête à Manchester. Déçu du début de mercato, le Portugais aimerait rejoindre un club qualifié pour la Ligue des Champions. Encore faudrait-il trouver un club capable de financer son transfert et son salaire. Ce n'est pour le moment pas le cas. C'est pourquoi Manchester United aurait proposé à Ronaldo de le prêter, à condition que le joueur accepte de prolonger d'une année, soit jusqu'en juin 2024, via une option figurant dans son contrat. Ainsi, CR7 pourra disputer la C1 avec une autre équipe cette saison, puis la suivante avec les Mancuniens s'ils se qualifient. Selon le Daily Mirror, l'idée a surpris l'avant-centre et son agent Jorge Mendes, qui n'auraient pas encore répondu à cette offre. Reste à savoir si le quintuple Ballon d'Or acceptera d'être simplement prêté. Cette solution pourrait faciliter son départ et convenir à tout le monde, à l'exception des supporters et des sponsors de Manchester United…