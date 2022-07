Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a inauguré, samedi, un nouveau Centre anti-cancer (CAC) pour enfants, relevant du CHU Lamine Debaghine (ex-Maillot) de Bab El-Oued (Alger).

D'une capacité de 140 lits, le nouveau centre permettra d'alléger la charge sur le Centre Pierre-et-Marie-Curie (CPMC) de l'hôpital Mustapha-Pacha d'Alger.

A cette occasion, M. Benbouzid, accompagné du wali d'Alger, Ahmed Maabed, a écouté un exposé présenté par le directeur du CHU de Bab el Oued, Nafaa Tati sur les équipements et la gestion de cette nouvelle structure. Ce nouvel établissement "constitue un acquis pour le secteur et s'inscrit dans le cadre de la stratégie tracée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à lutter contre le cancer et à éviter certaines contraintes aux citoyens", a-t-il souligné.

Le ministre a expliqué, en outre, "les problèmes encore enregistrés en matière de radiothérapie en raison de la panne des accélérateurs à défaut de maintenance, après la dissolution de l'entreprise qui l'assurait".

M. Benbouzid avait inauguré auparavant deux établissements de santé de proximité respectivement dans les communes de H'raoua (est d'Alger) et Bourouba, portant ainsi à 12 le nombre global de ces structures de santé inaugurées depuis le début 2022.