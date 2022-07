Le nombre de partenariats conclus par la direction de la formation et de l'enseignement professionnels de Boumerdes et les autres différents organismes et services administratifs, au cours des deux dernières années, s'élève à 90 accords dans divers domaines, a-t-on appris, samedi, de cette direction.

Le directeur du secteur, Cherifi Mohamed a indiqué à l'APS, que la signature de ces 90 accords qui s'inscrivent dans le cadre du partenariat avec les différents secteurs, s'est déroulée depuis l'année 2020 à ce jour, faisant état de l'existence d'autres accords dont la signature est en cours de préparation avec différentes parties. Pour M. Cherifi, l'accord de partenariat conclu avec la direction des services agricoles se veut l'un des accords les plus importants, sanctionné par la formation de près de 1.040 fellahs dans les métiers agricoles et l'aqualculture intégrée à l'agriculture.

Les autres accords les plus importants sont ceux conclus avec le secteur de la pêche, en vertu desquels 400 pêcheurs ont bénéficié d'une format ion dans la spécialité de rénovation des filets et autres accords conclus avec l'Organisation nationale de développement économique (ONDE), dans le but de relancer les programmes économiques et sociaux, consolider et développer les métiers dans le domaine.

La direction de la Formation professionnelle a également conclu d'autres accords avec l'Agence nationale de la gestion du micro-crédit (ANGEM), ayant pour objet l'application du programme de sensibilisation et d'accompagnement en vue de la réalisation d'un projet d'entreprise, d'un autre accord relatif à l'amélioration des compétence de 790 fonctionnaires dans la filière du tourisme et de l'artisanat et un autre accord avec l'Association nationale de prévention des accidents de la route sur l'application du programme d'information et de sensibilisation. La direction de la formation professionnelle a également signé une convention avec l'Organisation des anciens scouts musulmans algériens et l'Union générale des artisans algériens pour la mise à niveau des travailleurs et la création d'un espace d'échange pérenne.

Une autre convention a aussi été signée avec la Chambre de l'artisanat et des métiers pour la mise à niveau et la formation des travailleurs aux métiers et à l'artisanat.

La signature de ces conventions, qui prévoient des forma tions d'un mois à une année selon l'importance de chacune, s'inscrit dans le cadre de l'adaptation de la carte pédagogique aux exigences du marché du travail en faveur du développement local dans la wilaya.

Le réseau des structures de formation dans la wilaya compte 49 établissements d'une capacité d'accueil totale de 16.471 stagiaires, dont 9.410 au titre de la formation présentielle et 5.445 au titre du dispositif de formation qualifiante.

Le secteur de la formation dans la wilaya de Boumerdes offre 175 spécialités réparties sur 21 branches professionnelles.

Les branches professionnelles les plus en vue dans la wilaya sont l'agriculture, l'industrie, l'électronique, le tourisme, l'hôtellerie, l'artisanat, la pêche, l'aquaculture et le bâtiment et travaux publics.