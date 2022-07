L’importance de "moraliser" l’action de la société civile pour accomplir les rôles qui lui sont assignés a été soulignée, samedi à Skikda, au cours d'une conférence de wilaya s’inscrivant dans le cadre de la préparation des assises nationales de la société civile.

Les intervenants au cours de cette rencontre, ont recommandé de "déterminer les principes éthiques généraux de l’action de la société civile pour accomplir les missions qui lui sont dévolues, notamment s'agissant les valeurs de la citoyenneté".

Ils ont mis en avant le sentiment d’appartenance et l'exigence de participer à l’édification du pays et de déterminer les différents droits et devoirs des associations et organisations professionnelles et de l’action syndicale.

La conférence a traité de plusieurs thèmes, notamment la promotion de l’action de la société civile, la démocratie participative et les moyens de son ancrage ainsi que la gouvernance locale et la question du bénévolat, considéré comme une valeur sociétale pour concrétiser l’intérêt général.

La rencontre a pour objectif d'examiner la réalité de la société civile et les écue ils auxquels elle fait face, ainsi que les moyens permettant l’activation de son pôle dans le développement national, selon Abdelmalek Benlaouar, membre de l'Observatoire national de la société civile.

La conférence a été marquée par la tenue de 4 ateliers encadrés par des experts et des professeurs d’université, en présence d'acteurs de la société civile.