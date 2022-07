Un responsable nigérian a annoncé samedi que 22 victimes enlevées par des hommes armés non identifiés lors d'une attaque vendredi contre une communauté dans l'Etat de Niger, dans le centre-ouest du Nigeria, ont été secourues par les forces de sécurité.

Emmanuel Umar, commissaire à la sécurité intérieure et aux affaires humanitaires de l'Etat de Niger, a dit aux journalistes lors d'un point de presse à Minna, la capitale de l'Etat, que les victimes avaient été enlevées vendredi par des hommes armés dans la communauté Kuchi de la zone du gouvernement local de Munya.

Les forces de sécurité ont été envoyées immédiatement dans la zone après avoir reçu des informations sur l'attaque, et les soldats ont trouvé les hommes armés près de la communauté, a précisé M. Umar. "Au cours de la rencontre, les hommes armés se sont enfuis dans la rivière en crue et dans la forêt, abandonnant leurs victimes.

Certains de leurs objets et équipements ont été récupérés", a-t-il ajouté. Selon M. Umar, les victimes ont été interrogées et ont retrouvé leurs familles. Le commissaire a exhorté le public à être vigilant et à signaler immédiatement aux autorités compétentes toute personne étrange ou suspecte traînant dans les communautés, épuisée ou présentant des blessures par balle.