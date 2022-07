Plusieurs groupes politico-militaires tchadiens ayant suspendu leur participation à des pourparlers de paix à Doha la semaine dernière ont annoncé dans un communiqué qu'ils reprenaient les discussions avec les militaires au pouvoir. Au lendemain de la mort du président Idriss Déby Itno, tué au front contre des rebelles en avril 2021, son fils, le jeune général Mahamat Idriss Déby Itno, avait été proclamé président à la tête d'un Conseil militaire de transition de 15 généraux.

Il avait aussitôt promis des élections libres et démocratiques dans un délai de 18 mois, après un "Dialogue national inclusif" avec toute l'opposition politique et tous les groupes armés, précédé de négociations de paix. "Nous avons eu des discussions avec le médiateur à qui nous avons fait part de nos griefs par écrit et nous avons eu toutes les réponses", a indiqué samedi aux médias le colonel Adoum Yacoub, porte-parole d'un groupe comprenant 19 mouvements sur la cinquantaine qui négocient depuis plus de quatre mois dans la capitale du Qatar.

Le 16 juillet dernier, une vingtaine de groupes armés avaient décid é de suspendre leur participation aux discussions en accusant N'Djamena de notamment "intimidations et désinformation". Ils dénonçaient également le choix de la nouvelle date du 20 août fixant la tenue du dialogue national inclusif pris sans aucune consultation, affirmant qu'il s'agissait d'une tentative "d'exclure" de nombreux groupes armés du dialogue.