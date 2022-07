La National Oil Corporation (NOC) de Libye a annoncé samedi qu'elle prévoyait d'augmenter sa production quotidienne de pétrole à 1,2 million de barils. "La NOC s'efforce d'augmenter la production et de la ramener à son taux normal de 1,2 million de barils par jour dans deux semaines", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

La compagnie nationale a également indiqué que la production quotidienne actuelle de pétrole est passée de 560.000 à 860.000 barils. "La NOC et ses entreprises ont réalisé une augmentation relative de la production de pétrole, la production actuelle atteignant 860.000 barils par jour, alors que le taux de production avant la réouverture était de 560.000 barils par jour", a poursuivi le communiqué.

La NOC a récemment annoncé la réouverture des champs pétroliers et des ports du pays après près de trois mois de fermeture par des manifestants. A la mi-avril, de nombreux champs pétroliers et ports de Libye ont été fermés par des manifestants locaux. Le pétrole et le gaz constituent une source majeure de revenus pour la Libye. Toutefois, le secteur a souffert de conflits armés et de la fermeture de champs pétrolifères et de ports au cours des dernières années.