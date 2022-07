La concession d'exploitation d'hydrocarbures "Zarat Nord" vient d'être accordée à 100% à l'Entreprise tunisienne d'activités pétrolières (ETAP), en vertu d'un arrêté publié au journal officiel tunisien n 81.

Cette concession est accordée pour une durée de 30 ans à compter de la date de publication de l'arrêté signé par la ministre tunisienne de l'Industrie, des Mines et de l'Energie le 20 juin 2022, portant institution de la concession d'exploitation d'hydrocarbures dite concession d'exploitation "Zarat Nord".

Le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie vient également d'instituer deux permis de recherche d'hydrocarbures (permis Bir Abdallah et permis Jebil) et d'autoriser le renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures" Zaafrane", selon des arrêtés publiés dans le même JO.

Le permis de recherche d'hydrocarbures "Bir Abdallah" est accordé au profit de l'ETAP et la société "YNG Exploration Limited", et ce, pour une période initiale de 4 ans. La société" YNG Exploration Limited" est tenue, au cours de la durée de validité du permis, d'honorer toutes les obligations contractuelles consistant en la réalisation de travaux géologiques et géophysiques, le retraitement et la réinterprétation des données sismiques préexistantes et le forage d'un puits d'exploration pour un montant minimum de dépenses estimé à 10,3 millions de dollars. Le permis de recherche d'hydrocarbures" Jebil"est accordé au profit de l'ETAP et la société "Perenco Tunisia Company Limited", et ce pour une période initiale de 4 ans.

Au titre de ce permis, la société "Perenco Tunisia Company Limited" est tenue d'honorer toutes les obligations contractuelles consistant en le retraitement de toute la sismique préexistante acquise sur le permis et le forage d'un puits d'exploration pour un montant minimum de dépenses estimé à 10,2 millions de dollars.

Un quatrième arrêté du ministère autorise, par ailleurs, le renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures "Zaafrane", pour une période de 4 ans allant du 4 mai 2022 au 3 mai 2026, et ce, au profit de l'ETAP et la société "Mazarine Energy Tunisia BV". La société "Mazarine Energy Tunisia BV" est tenue, au cours de la durée de validité du permis d'honorer toutes les obligations contractuelles consistant en le forage d'un puits d'exploration pour un coût total estimé à un minimum de 7 millions de dollars.