Une quantité de 1,507 million de quintaux (qx) de différentes variétés d'agrumes a été produite dans la wilaya de Mostaganem cette saison, enregistrant une légère hausse de l'ordre de 6 % par rapport à la saison écoulée, a-t-on appris samedi auprès de la direction locale des Services agricoles (DSA). Dans son bilan, le service de régulation de la production et du soutien technique de la DSA a relevé que la production de la saison agricole 2021-2022 a dépassé de 2 PC les prévisions, soit quelque 30.000 quintaux supplémentaires, par rapport à la saison écoulée.

Ainsi, une récolte de l'ordre de 1,507 million de qx a été réalisée, lors de cette campagne lancée au mois de novembre 2021 et achevée dernièrement, pour les différentes variétés d'agrumes, a-t-on ajouté. La production des oranges a dépassé, cette saison, 1,220 million de qx notamment pour les variétés Washington Naval (520.000 qx) et Thomson Naval (435.000 qx) ainsi que la Double Fine, la Sanguine (266.000 qx). Ces quantités s'ajoutent aux 214.000 qx de clémentine et 4650 qx de mandarine, a-t-on indiqué.

S'agissant de la production de citron, quelque 65.000 qx ont été cueillis, soit un rendement de 270 qx par hectare, a-t-on précisé de même source.

La DSA de Mostaganem avait tablé, au début de cette campagne, sur une production de 1,476 million de qx avec un rendement de 305 qx à l'hectare. L'abondance de la production de cette saison a contribué à une baisse sensible des prix à l'instar des années précédentes. Certaines variétés d'oranges ont été proposées sur les marchés locaux et régionaux entre 100 et 150 DA le kilo.

L'agrumiculture a enregistré dans la wilaya de Mostaganem, une stabilité de la production, ces dernières années, grâce à la maitrise des techniques, du soutien de l'Etat aux producteurs, des actions de vulgarisation agricole et du suivi périodique assuré par la Station régionale de la prévention végétale. Différentes variétés d'agrumes, dont Thomson Naval, Washington Naval, la sanguine, la clémentine, la mandarine et le citron sont produites à Mostaganem. Lors de la saison agricole précédente, la production a atteint le 1,426 million de quintaux classant cette wilaya au troisième rang national, rappelle-t-on.