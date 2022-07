La wilaya de Touggourt entend entamer une nouvelle ère de développement prometteur puisant de ses potentialités naturelles pour devenir un pôle industriel dans la sphère de l’Algérie indépendante et souveraine.

Escomptant vivre allègrement sa récente promotion au rang de wilaya, coïncidant avec la célébration du 60ème anniversaire de l’Indépendance, Touggourt recèle des richesses naturelles devant lui permettre de se lancer dans une action d’envergure de développement dans secteurs, dont celui de l'industrie notamment. Ces atouts, faisant de la région un futur fleuron industriel national, ont été soutenus par les mécanismes d’appui et d’accompagnement préconisés par l’Etat dans le but de mettre à profit des infrastructures de base et de conférer à la région plus d’attractivité aux projets d’investissement.

L'essor économique que connait la région ne cesse de se concrétiser à la faveur des 600 projets ayant obtenu leur aval, dont 57 entrés en service et versés dans divers créneaux, dont le bâtiment, l’industrie manufacturière, l’agro-alimentaire et d’autres activités. S’étendant sur pas moins de 948 ha, ces opérations ont, outre la propulsion de la dynamique économique dans la région, contribué largement à l’absorption du chômage par la création de plus de 1.620 emplois, selon les données de la Direction de l’industrie. De même, les actions d’appui et d’accompagnement retenues en direction des porteurs de projets et des jeunes investisseurs ont permis la création de nombreuses moyennes et petites entreprises locales, portant, ainsi, leur nombre à 1.572 entités ayant généré 6.988 emplois, tous secteurs confondus.

Dés l’indépendance, l’action de développement engagée par l’Algérie n'a cessé de s’affirmer dans les divers secteurs d’activités de cette jeune wilaya, qui incite de par ses potentialités, notamment ses ressources naturelles, de nombreux opérateurs à s’y installer et concrétiser leurs projets.

Ainsi, l’Etat n’a ménagé, pour mettre en œuvre cet engagement, aucun effort pour venir en aide aux investisseurs de la région, et ce par l’instauration d’une batterie de mesures incitatives et la levée de gel sur d'importants projets, à l'exemple de la levée de gel sur 11 projets de développement ayant abouti à la consolidation de l'industrie locale et nationale. Cette stratégie portant diversification de l’économie nationale a donné lieu à la levée d'obstacles d'un des projets les plus prometteurs pour la région, à savoir le complexe de production et de fusion de fer dans la daïra de Témacine, qui devrait entrer en activité dès septembre prochain, avec une production prévisionnelle de 200.000 tonnes par an de différents produits sidérurgiques.

A terme, le complexe générera pas moins de 450 emplois directs et indirects, selon la direction de l’Industrie . Le tissu industriel local sera également renforcé par deux autres installations, en l’occurrence une nouvelle briqueterie, d’une production annuelle prévisionnelle de 200.000 tonnes, et une plâtrerie, d’une capacité de production de 200 tonnes/jour.

L'industrie agroalimentaire est aussi en plein essor dans la région, une unité de production de couscous étant en cours de réalisation. Localisée au niveau du complexe industriel et commercial du groupe agro-industries "Agrodiv", cette unité, d’un investissement de 800 millions DA, produira, dès sa mise en service prévue fin 2023, 288 qx/jour de couscous, et générera 130 emplois. Son chiffre d’affaire annuel est estimé à 411 millions DA, ont affirmé les responsables de ce projet.

Dans le sillage des efforts d’extension des actions économiques et l’amélioration du climat d’investissement, de grands efforts sont entrepris par les autorités locales, allant de pair avec la stratégie de l’Etat portant promotion de l’économie nationale, pour la délimitation, au niveau des différentes collectivités de la wilaya de Touggourt, de nouvelles mini-zones d’activités et leur dotation des installations et structures nécessaires à servir de cadre approprié aux projets et start-up.

Dans l’optique d’assurer une relance effective des investissements, les mêmes services ont procédé, dans le cadre de l’assainissement du foncier industriel, à la récupération d’une surface de 42 ha non-exploités par leurs bénéficiaires, avant d'être mis à la disposition d’autres promoteurs capables de concrétiser leurs projets et contribuer à la propulsion de la dynamique d’investissement dans la région.

Décollage à plein régime d'une wilaya nouvellement promue

Touggourt, une des dix grandes circonscriptions hissées au rang de wilaya aux prérogatives à part entière sur décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en vertu de la loi relative au découpage territorial du pays, entend assurer un décollage à plein régime au vu de ses diverses potentialités, notamment naturelles.

Approchés par l’APS, de nombreux citoyens ont exprimé leur satisfaction de voir leur région promue au rang de wilaya, à l’instar de Soumaya Karboussa, membre de l’association "Bachayer El-Ouloum et El-Marif" de la daïra d’El-Mégarine, qui a souhaité voir sa wilaya se doter de projets de développement répondant aux attentes de la population et à même de prendre en charge leurs préoccupations socio-économiques.

Abondant dans le même sens, Nozha Tidjani, membre de la presse de Touggourt, a expliqué que parmi les projets structurants vivement souhaités par la population locale, l’hôpital "320 lits" est le plus attendu car susceptible d’assurer une meilleure prise en charge des patients.

Elle a émis également le souhait de voir cette dynamique de développement toucher le secteur de l'enseignement supérieur, avec la réalisation d’un pôle universitaire à la faveur de la disponibilité de l’encadrement nécessaire, à savoir plus de 300 enseignants universitaires.

"La décision de promouvoir Touggourt au rang de wilaya aura un grand impact sur les conditions de vie de la population locale", a estimé Mme Tidjani, soulignant l’importance de créer, au niveau de la zone d’activités, un "Port Sec" qui impulsera, selon elle, la cadence économique locale et servira de relai entre les wilayas du nord et du sud du pays. Pour sa part, Lakhdar Souilem, membre du mouvement associatif de la région, s’est dit "très fier" de la promotion méritée de sa région eu égard aux grandes capacités de développement réalisées ces dernières années.