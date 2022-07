La moitié des enfants qui chutent par la fenêtre arrivent à déjouer les systèmes de protection. Selon l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes) rien ne vaut la vigilance des parents.

Alors que les beaux jours reviennent et que l'on ouvre à nouveau les fenêtres de nos habitations, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes) tient à alerter les parents de jeunes enfants : «Verrous, poignées verrouillables, entrebâilleurs, bloque-portes, et barrières qui font office de garde-corps... ne suffisent pas et ne remplacent jamais la vigilance d'un adulte».

Si l'Institut tient à attirer l'attention des parents sur le sujet, c'est qu'en 7 mois, entre le 15 mars et le 15 octobre 2013, 76 enfants de moins de quinze ans ont fait une «chute accidentelle de grande hauteur» dans trois régions de France qui étaient sous la surveillance de l'Institut national de veille sanitaire (Invs). Neuf des enfants sont décédés tandis que 8 présentaient des séquelles un mois après l'accident (dont trois des séquelles sévères).

Une fois sur deux, la chute a eu lieu alors que l'ouverture était équipée d'un système de protection. Quatre fois sur cinq un adulte était présent mais dans une autre pièce.

Les garçons sont les plus casse-cou

«Il faut se mettre dans la tête d'un enfant, il entend des bruits à l'extérieur et cherchera à voir ce qui se passe. S'il y a un conseil à retenir, c'est de ne jamais laisser un enfant seul quand une fenêtre est ouverte» souligne Thanh Le Luong, directrice générale de l'Inpes.

Selon l'étude de l'Inpes, les défenestrations accidentelles concernent surtout les enfants de moins de 6 ans (62%) et majoritairement les garçons (70%).