La vitamine D serait excellente pour réduire les inflammations de l’asthme. Une supplémentation en vitamine D pourrait aider les personnes atteintes d’asthme à mieux contrôler la maladie.

Une enquête laboratoire publiée dans le Journal of Allergy and Clinical Immunology révèle que la vitamine D aurait des effets anti-inflammatoires et immunomodulateurs qui pourraient aider à maîtriser les symptômes de l’asthme. Ces résultats ont été obtenus grâce à des tests sur des globules blancs d’asthmatiques. L’asthme est causé par une inflammation des voies respiratoires, liée à un dysfonctionnement du système immunitaire. Celui -ci considère par mégarde les allergènes comme un danger et déclenche une inflammation du système respiratoire. Les chercheurs du King’s College London, de la Queen Mary, University of London et du NHS Foundation Trust ont analysé l’effet d’un apport en vitamine D sur les niveaux d’une molécule, IL-17A, qui aggrave l’asthme et réduit la capacité des malades à se soigner avec un traitement médical classique. Les scientifiques ont analysé le sang de 10 adultes sains et 28 patients atteints d’asthme modéré à sévère, dont 18 avec échec au traitement médical.

En conclusion, les globules blancs des asthmatiques ont des niveaux plus élevés d'IL-17A que ceux des patients sains, et ce taux augmente considérablement pour les malades résistants aux traitements médicaux. En revanche le traitement des globules blancs par la vitamine D réduit la production d'IL-17A.

Des essais cliniques doivent encore être menés pour confirmer les résultats de cette étude.