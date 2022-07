Première maladie chronique de l'enfance, l'asthme touche un enfant sur dix, et sa fréquence a doublé en quinze ans. Bien des idées reçues circulent sur cette maladie. Le point avec le Dr Etienne Bidat, pneumologue.

Ce qui est faux L'asthme ralentit la croissance

Pas du tout. C'est l'asthme, non ou mal traité, qui influe sur la croissance. Les traitements actuels, aux doses recommandées, n'ont aucun effet sur le développement normal de l'enfant. Et si d'éventuels retards ont pu être observés autrefois avec les corticoïdes utilisés à fortes doses et sur de longues périodes, ils n'étaient que de l'ordre du centimètre, guère plus.

Il est moins sévère chez l'enfant

Non. Dans la plupart des cas, l'asthme infantile a une forme intermittente. Il ne se manifeste qu'occasionnellement, et dans des conditions bien précises (contact avec des pollens, un animal, inhalation de substances polluantes, stress...). Mais il existe également des formes d'asthme persistant, plus ou moins sévères, chez les tout-petits. Dans ce cas, il est présent tout au long de l'année et les causes en sont multiples. Le diagnostic ne peut être établi qu'après un bilan complet et une mesure précise du souffle.

Le traitement est plus léger chez l'enfant

En fait, il ne dépend pas de l'âge mais de la sévérité de la maladie. Les traitements de fond sont ainsi réservés à l'asthme persistant. Comme chez l'adulte, ils reposent sur l'association d'anti-inflammatoires et de bronchodilatateurs, très bien tolérés. Avec un traitement adapté, et si l'enfant peut le prendre seul, sait comment réagir en cas de crises et comment les éviter, les manifestations de l'asthme peuvent être parfaitement contrôlées. Il existe aujourd'hui des Ecoles de l'asthme qui permettent aux patients d'apprendre à gérer leur maladie au quotidien et donc de mener une vie tout à fait normale.

Mieux vaut éviter de faire du sport

Non. La pratique d'une activité sportive, à l'exception de la plongée avec bouteille et de l'équitation, en cas d'allergie au cheval, est même recommandée car elle développe la capacité respiratoire et permet de mieux maîtriser la maladie. La prise préventive d'un médicament pour éviter une crise après l'effort est parfois nécessaire et certaines précautions sont indispensables: apprendre à respirer par le nez, s'échauffer progressivement... Mais une chose est sûre, si un petit asthmatique éprouve des difficultés à faire du sport, c'est que sa prise en charge n'est pas adaptée : il faut consulter son pneumologue !

Ce qui est vrai L'asthme est héréditaire

Oui. Il existe une prédisposition génétique à cette maladie, mais un enfant peut aussi être le premier malade de la famille. Le caractère héréditaire est principalement lié à un terrain allergique familial. On a ainsi observé qu'un enfant avait 30% de risque de devenir allergique si l'un de ses parents souffrait de rhume des foins, d'eczéma... et 70% si les deux parents étaient concernés par les mêmes symptômes. Si vous êtes dans ce cas, et que votre enfant manifeste souvent des signes d'essoufflement, de gêne respiratoire ou tousse beaucoup, parlez-en à votre pédiatre.

On peut en guérir spontanément

Vrai et faux. L'asthme du nourrisson, lié à des facteurs viraux guérit dans 60 à 80% des cas. Le pronostic est d'autant plus favorable qu'il n'existe pas d'antécédents allergiques familiaux ou personnels. Chez les plus grands, les crises disparaissent avant l'adolescence dans environ 50 % des cas. Elles peuvent toutefois ressurgir à l'âge adulte chez certains patients, notamment parce qu'ils se mettent à fumer. Un suivi médical reste donc toujours indispensable.

Il n'est pas conseillé d'avoir un animal

Vrai et faux. Si l'enfant est allergique, adopter un animal est déconseillé, d'autant plus s'il s'agit d'un rongeur, particulièrement allergisant.

En revanche, selon une récente étude américaine, la présence, dès la naissance, d'un chien ou d'un chat serait bénéfique pour les enfants qui n'ont pas encore développé d'allergies puisqu'elle augmenterait leur tolérance aux allergènes.

Encore faut-il que les parents, notamment la mère, ne soient pas eux-mêmes asthmatiques.

Il faut faire attention à l'environnement

Oui. L'asthme étant très souvent lié à des réactions allergiques, il faut éliminer les facteurs déclenchants comme les acariens, pollens, poils d'animaux, moisissures, mais aussi certains allergènes alimentaires (arachide, œuf...), si l'enfant y est sensible. Des précautions sont indispensables lors des pics de pollution, et s'interdire de fumer en présence d'un enfant asthmatique est impératif. La fumée de cigarette est l'un des pires facteurs déclenchants de la crise. De plus, pendant la grossesse et après la naissance, le tabagisme passif augmente les risques de développer la maladie chez le nourrisson.