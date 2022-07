Le portail électronique lancé en prévision du 31e Sommet arabe, prévu les 1 et 2 novembre à Alger renferme de riches informations et des documents importants en faveur des utilisateurs et personnes intéressées par le Sommet, en sus des thèmes et services destinés aux participants et journalistes.

Lancé par le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, en collaboration avec divers départements ministériels, dont les ministères de la Poste et des Télécommunications et de la Communication, le portail électronique (www.arabsummit2022.dz) comprend plusieurs rubriques, dont des documents, l'ordre du jour du Sommet, et une plate-forme réservée à l'inscription des délégations présentes à l'évènement, enrichie et dotée de contenus médiatiques, y compris des préparatifs du Sommet par les parties concernées.

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, avait présidé le 4 juillet la cérémonie de lancement du portail électronique consacré au prochain Sommet arabe qu'il a qualifié de "partie intégrante des préparatifs du Sommet arabe, supervisés par la commission nationale chargée de la préparation et de l'organisation de ce rendez-vous qui prend en charge les volets médiatiques inhérents au Sommet et veille à faciliter l'inscription des délégations arabes et à les informer de toutes les dispositions organisationnelles".

En plus des vidéos, ledit portail électronique comprend des photos de rencontres et des allocutions prononcées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en relation avec le Sommet arabe entre autres informations, dont des témoignages de pays arabes ayant salué les efforts du Président de la République pour le succès de cet évènement arabe.

L'utilisateur peut accéder à la page principale qui comprend un onglet dédié à la Ligue arabe avec un aperçu de l'organisation régionale, sa création, ses membres, les principaux objectifs inscrits dans son acte constitutif et les rôles qu'elle a accomplis depuis son existence en faveur de la lutte des peuples arabes pour l'indépendance et la promotion de la paix et la sécurité dans le monde arabe par le règlement pacifique des conflits.

En outre, le portail affiche un onglet dédié au Sommet, avec une allocution de bienvenue aux invités et aux délégations participant à cet événement qui se tient en Algérie, coïncidant avec le 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de novembre. Sur la même fenêtre, des informations sur l'engagement de l'Algérie, qui a rejoint la Ligue arabe quelques semaines après son indépendance, à défendre les causes de la Oumma.

La même page indique également que le Sommet d'Alger "se tient dans des circonstances internationales et régionales complexes, des événements sensibles et des contextes difficiles, ayant amené le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à faire de l'unification des rangs et de l'entente, le leitmotiv et l'objectif suprême du Sommet

". Sur le portail figure, par ailleurs, des passages pour faire connaître l'Algérie et son patrimoine culturel, ainsi que des supports médiatiques sur la Révolution du 1er novembre Le portail sera alimenté par l'ordre du jour et le guide du Sommet, et un lien spécial sera envoyé par canaux diplomatiques aux délégations participant pour accéder au site des inscriptions dont la date sera connue ultérieurement.