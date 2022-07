Une session de formation sur la création des institutions nationales des droits de l'Homme conformément aux principes de Paris de 1993 et le système international des droits de l'Homme s'est ouverte vendredi à Alger.

Organisée par le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), en coordination avec le Réseau arabe des institutions nationales des droits de l'Homme, cette session de formation de quatre jours vise à "renforcer et consolider" la coopération en matière de droits de l'Homme.

Les principes de Paris sont un ensemble de normes internationales régissant les institutions nationales des droits de l'Homme.

Formulés lors d'une rencontre internationale sur les institutions nationales des droits de l'Homme tenue à Paris en 1991, ces principes ont été adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1993.

Cette session de formation permettra de "renforcer les capacités des spécialistes, à travers un échange des expertises et des expériences en matière de protection des droits de l'Homme", a déclaré le président du CNDH, Abdelmajid Zaâlani qui a donné le coup d'envoi de cette session de formation, en présence du nouvel ambassadeur de l'Etat du Qatar en Algérie, Abdulaziz Ali Naama Al Naama.

M. Zaâlani a également mis l'accent sur la nécessité d'appuyer et de développer la formation, d'informer tous les concernés sur les principes de Paris de 1993 relatifs aux droits de l'Homme et de rapprocher les vues dans ce cadre".

A cette occasion, il a mis en avant le rôle du CNDH en Algérie dans la promotion des droits de l'Homme, d'autant plus que ce conseil, a-t-il dit, constitue "un organe constitutionnel indépendant qui est concerné par la protection et la promotion des droits de l'Homme".

M. Zaalani a insisté également sur la nécessité de "renforcer la coopération avec le réseau arabe des institutions nationales des droits de l'homme, créée lors de la 7e session des institutions nationales des droits de l'homme à Nouakchott (Mauritanie), tenue le 27 avril 2011, pour la consolidation, le développement et la protection des droits de l'homme dans le monde arabe".

Pour sa part, la présidente du Réseau arabe des institutions nationales des droits de l'homme et présidente du Comité national des droits de l'Homme de l'Etat du Qatar, Mme Maryam Bint Abdullah Al-Attiyah a affirmé que la session s'inscrit dans le cadre de "la mise en œuvre de la strat égie arabe du réseau, à travers l'organisation de rencontres, l'appui à la formation pour améliorer les capacités des pays membres, l'intensification de l'échange des expériences et des expertises, outre le renforcement des capacités des acteurs en matière de droits de l'homme".

Elle a également mis en avant le rôle de ce réseau qui s'emploie à "renforcer la valeur humaine des individus, développer la coopération et la solidarité sur le double plan arabe et international".

"Le réseau poursuivra le développement des programmes à travers la préparation de cadres capables de former, la recherche de nouveaux collaborateurs notamment au sein des organisations de la société civile et des instances gouvernementales et parlementaires, outre l'élargissement de la coopération aux commissariats et instances onusiens", a-t-elle expliqué.

Intervenant à l'occasion, le secrétaire général du Réseau arabe des institutions nationales des droits de l'homme, M. Sultan Ben Hassan Al Jamali a souligné "l'importance de consolider la coopération avec le réseau pour promouvoir la culture des droits de l'homme dans le monde arabe", soulignant que ce cycle de formation permettra l'amélioration du niveau d'interaction avec les mécanismes internationaux des droits de l'homme.

La convention entre le CNDH et le Comité nati onal des droits de l'Homme de l'Etat du Qatar portant sur la valorisation des relations unissant les deux institutions dans les différents domaines liés aux droits de l'homme, conformément aux principes de Paris 1993, ainsi que la stratégie du réseau à travers la consultation et l'organisation de conférences et d'ateliers de formation, a été reconduite.

A cette occasion, le CNDH a honoré la présidente du Réseau arabe des institutions nationales des droits de l'homme pour son élection récemment présidente de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme (GANHRI).